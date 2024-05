Gorica in Nova Gorica z vodnikom še bolj povezani

»To je knjiga čustev. Knjiga o nekom, ki stopi z vlaka na goriški postaji in nato od tam nadaljuje peš, se prepusti čustvom in jih zapisuje,« je Andrea Bellavite dejal o svoji novi knjigi, ki nosi naslov Gorica - Nova Gorica: Povezani mesti. Delo, ki ni le navaden vodnik, temveč predvsem pripoved, so prvič predstavili v petek v Kulturnem domu. Knjiga je izšla v slovenski in italijanski različici, sozaložnika sta ZTT in založba Ediciclo, podporo pa je zagotovilo tudi podjetje Transmedia. Razdeljena je na osem poglavij in opisuje osem itinerarijev po somestju.

Avtorja - novinarja, teologa, pisatelja ali tihotapca sanj, kakor ga v uvodu italijanske izdaje naziva Angelo Floramo -, in zelo številno publiko je najprej pozdravil predsednik Kulturnega doma Igor Komel. »Vsakdo izmed nas vidi Gorico in Novo Gorico na svoj način. Avtor jo vidi iz svojega zornega kota,« je dejal. V imenu ZTT je spregovorila Petra Mezinec, v imenu založbe Ediciclo pa Vittorio Anastasia. »Mislim, da ta dogodek zaznamuje dvojina: dve mesti, dve kulturi, dva jezika, dva založnika, dve knjigi,« je ugotavljal novinar Marko Marinčič, ki je z direktorico EZTS GO Romino Kocina vodil večer.