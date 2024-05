Zgodbe o nekdanji meji na velikem platnu

Meja skozi film in zgodovino je tema simpozija, ki ga v Hiši filma na Travniku prireja Kinoatelje v okviru projekta Vzhod/Zahod. Simpozij se je začel včeraj in se bo nadaljeval do jutri s predavanji in projekcijami filmov ter drugimi dogodki. Osrednja tema je vloga lokalnih filmskih kulturnih središč pri spletanju čezmejnih filmskih in širše kulturnih praks. Potem ko so lani pozornost fokusirali na filmske obzornike, je letos v ospredju televizijski medij in njegova informativna ter filmsko produkcijska vloga.

Uvodno zasedanje so včeraj v Kinemaxu odprli nagovori vodje programa Evropske prestolnice kulture GO!2025 Stojana Pelka, saj se simpozij uvršča v program EPK, programske vodje Kinoateljeja Mateje Zorn in koordinatorice potujoče filmske retrospektive Vzhod / Zahod: Meja skozi film in zgodovino Jasne Pintarič.

Pelko je izpostavil vlogo dveh pionirjev teoretske refleksije o filmu, Silvana Furlana in Jožeta Dolmarka, ki sta ga uvedla v filmsko kulturo. Poudaril je, da bo film imel vidno mesto v okviru EPK in to s scenaristiko, mladinsko ustvarjalnostjo, filmsko produkcijo v obmejnem prostoru, projekcijami ne samo v dvoranah ampak tudi s potujočimi predvajanji na prostem in nazadnje s festivalskim mreženjem. Film povezuje številna znanja in poklicne vloge, je torej kolektivni proizvod, ki ustvarja občestvo na obeh straneh, med ustvarjalci in med gledalci.

Mateja Zorn se je zahvalila številnim partnerjem za sodelovanje pri simpoziju in več kot dvajsetim predavateljem. Ocenila je, da je film v obmejnem prostoru ključnega pomena za medsebojno spoznavanje in gradnjo zaupanja, na katerem lahko uspeva ustvarjalnost. Navedla je Darka Bratino, Sandra Scandolaro, Aleša Doktoriča, Dimitrija Volčiča, pa Silvana Furlana in Jožeta Dolmarka, ki so orali ledino, da so pognale trdne korenine filmske kulture.

Iz programa filmskih predvajanj je poleg sinočnje premiere kratkega filma Giulia De Paolisa (Ne)vidni zidovi izpostavila še nocojšnjo predpremiero restavriranega filma Karpa Godine Rdeči boogie ali Kaj ti je deklica. Na simpoziju se bodo tudi osredotočili na pomen televizijskega medija in njegovo čezmejno vlogo tudi v filmski produkciji.

Jasna Pintarič je na kratko predstavila projekt Vzhod / Zahod, ki je namenjen ovrednotenju zgodb s slovensko-italijanske meje, kot so se zapisale v filmska dela. Prihodnje leto bo v okviru projekta na EPK mednarodna retrospektiva, ki bo zgodbe iz našega mejnega prostora ponesla tudi dlje v Slovenijo in Italijo ter na obmejna območja po Evropi, ki doživljajo podobne izzive.

Simpozij se nadaljuje danes od 14.30 v Hiši filma na Travniku. Direktorica RTV Slovenija Ksenija Horvat in direktor deželnega sedeža RAI Guido Corso bosta uvedla zasedanje o čezmejni televiziji, sledijo ob 15.15 poklon Mitji Volčiču, prispevek o agenciji Alpe Adria (ob 16. uri), debata o vlogi čezmejne TV (16.20), ob 20.30 pa predpremiera restavriranega filma Rdeči boogie Karpa Godine. Simpozij se jutri nadaljuje ves dan, od 10. ure dalje.

