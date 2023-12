Po poskusu uboja v lokalu na Goriškem osumljencu odvzeli prostost

Novogoriški policisti so v nedeljo, 17. septembra, preprečili najhujše in osebi najverjetneje rešili življenje. Ob 3.13 ponoči so jih namreč obvestili o poskusu uboja v enem od gostinskih lokalov na Goriškem. Tam sta se fizično sprla dva gosta lokala, moški pa je z nevarnim ostrim predmetom napadel drugega gosta in ga huje poškodoval, so včeraj, skoraj dva meseca po dogodku, sporočili iz novogoriške policijske uprave.

Policisti so takoj po prejetem obvestilu sredi noči pridrveli na kraj dogodka, kjer so pred lokalom našli hudo poškodovanega moškega, ki je bil v smrtni nevarnosti. Policisti so poškodovancu na kraju nemudoma nudili prvo pomoč vse do prihoda reševalcev Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Nova Gorica, ki so poškodovanca po nudeni zdravniški oskrbi na kraju odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. »Brez takojšnje pomoči ter odločnega ukrepanja policistov na kraju intervencije, ki so vse do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Nova Gorica hudo poškodovanemu moškemu nudili prvo pomoč, bi bile posledice za slednjega lahko tudi usodne,« so sporočili policisti.

Zgodba pa se je nadaljevala s preiskavo, med katero so policisti in kriminalisti zbirali obvestila, zavarovali kraj dejanja in pridobivali relevantna dokazila. Vse to je privedlo do tega, da so 11. oktobra zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja odvzeli prostost 41-letnemu osumljencu in ga pridržali v policijskih prostorih. Novogoriški kriminalisti so naslednjega dne osumljenca s kazensko ovadbo privedli in izročili v nadaljnji postopek k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča, ki je po zaslišanju zanj odredil sodni pripor.