Poškodoval se je med 10-metrskim skokom v rečno korito

Na območju občine Trasaghis na Videmskem se je včeraj poškodoval mladenič, ki je z višine kakih 10 metrov skočil v korito reke Palar. Prvi mu je priskočil na pomoč gasilec izven delovnega časa, ki je bil na kraju z družino in prijatelji. Ugotovil je, da si je mladenič izpahnil ramo. Nudil mu je prvo pomoč in ramo povil. Skupaj z drugimi ljudmi, ki so bili na kraju, je mladeniča potegnil iz vode in poklical na pomoč kolege. Gasilci iz Gumina so poškodovanega naložili na nosila. Medtem je priletel reševalni helikopter, na katerega so ga potegnili z vitlom. Prepeljali so ga nato v bolnišnico.