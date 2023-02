Poklon nekdanjemu ravnatelju

Zadnji pustni dan ni ravno najprimernejši termin za koncertni dogodek, zato je bil uspeh torkovega večera v Kulturnem centru Lojze Bratuž toliko bolj pomenljiv, saj je pričal o priljubljenosti in o navezanosti na tradicijo srečanja »Silvanu...z ljubeznijo«. Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel ni imel pravzaprav izbire, saj se ta večer s podelitvijo štipendij zaslužnim učencem odvija že enajsto leto na rojstni dan nekdanjega ravnatelja Silvana Kerševana.

Kot je povedala sedanja ravnateljica šole Alessandra Schettino je priložnost zelo občutena, saj poudarja nadaljevanje poslanstva po njegovih načelih, in sicer v duhu vrednotenja strasti in sposobnosti učencev. »Šola je bila zanj kot družina« in želi biti tudi danes glasbena družina za vse učence, od prvih korakov do podiplomskih uspehov.

Med tistimi, ki so se uveljavili z mednarodno koncertno kariero, je pianist Giuseppe Guarrera, ki se je tokrat poklonil spominu na Silvana s klavirskim recitalom, pod budnim očesom svojega nekdanjega profesorja Sijavuša Gadžijeva, ki je sedel v dvorani. Program koncerta je narekovala specifična priložnost, saj se bo pianist kmalu udeležil prestižnega mednarodnega klavirskega tekmovanja Rubinstein v Tel Avivu in je zato vključil v ta večer izbor skladb za nastop na izraelskem odru.

Po treh letih prisilnega premora je večer v spomin na Silvana Kerševana ponovno zaživel in Sklad, ki se je poimenoval po njem leta 2013, je lahko podelil štipendijo na odru centra Bratuž. Podpora je seveda najbolj dobrodošla v primeru učencev, ki se nadpovprečno trudijo za izpolnjevanje svojih umetniških želja in je letos razveselila mladega glasbenika z večstranskimi zanimanji. Tolkalec Alessandro Mauri (rojen leta 2005) iz razreda prof. Patricka Quaggiata radovedno pristopa k različnim glasbilom in raziskuje načine glasbenega izražanja, tudi s petjem v mladinskem zboru Emil Komel ali z igranjem v krminski godbi. Pred kratkim se je usmeril še v študij kompozicije na videmskem konservatoriju.