Pol milijona za projekte po željah občanov

Novogoriška občina začenja drugo zbiranje predlogov za participativni proračun. Prvo je izvedla v letu 2017. Projekte v sklopu participativnega proračuna Odločajmo skupaj bodo zbirali med ponedeljkom, 23. novembra in petkom, 18. decembra. Po predhodni oceni komisije bodo o njih januarja glasovali občani in občanke. Izglasovani projekti bodo umeščeni v občinski proračun za leti 2021 in 2022. V načrtu razvojnih programov bo v ta namen rezerviranih 500.000 evrov, kar je enkrat več kot pred tremi leti.

Tokratna izvedba participativnega proračuna bo prirejena trenutnim epidemiološkim razmeram, zato se seli na spletno platformo po vzoru številnih evropskih mest in regij: odlocamo-skupaj.nova-gorica.si. »Zaradi zdravstvenih razmer in vladnih ukrepov ne bomo uspeli izvesti zborov krajanov, kjer bi občankam in občanom poskusili predstaviti temeljna izhodišča in načine sodelovanja, zato bomo poskusili izvesti določene predstavitve preko spleta,« pojasnjuje županov svetovalec Jaka Fabjan. Za tiste, ki nimajo dostopa do računalnikov z internetov oz. nimajo ustreznega znanja, bodo vprašalnik priskrbeli tudi v fizični obliki. V prvem participativnem proračunu, ki ga je občina izvedla leta 2017, je bilo izglasovanih devetnajst projektov, od tega jih je bilo izvedenih petnajst. »Za prvo generacijo participativnega proračuna je to kar dober izplen,« je zadovoljen novogoriški župan Klemen Miklavič.