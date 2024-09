Ponatisnili knjigo o deportacijah iz Goriške v Nemčijo

V četrtek, 26. septembra, ob 19. uri bodo v knjigarni - kavarni Maks v Novi Gorici predstavili ponatis prevoda v slovenščino knjige Luciana Patata »Vlaki za koncentracijska taborišča. Deportacije iz goriškega zapora (1943-1945)«. Knjigo sta prevedla publicist Igor Tuta iz trsta in diplomirana sociologinja prof. Pia Lešnik iz Ljubljane.

Knjiga pripoveduje o številnih deportacijah Goričanov v nemška taborišča, kjer so glavnino predstavljali Slovenci iz krajev tedanje goriške pokrajine. Med njimi so bile tudi ženske in mladoletniki, ki niso bili vključeni v vojaške formacije in jih niso zajeli med oboroženimi spopadi.

Ponatis knjige, ki je izšel v 150 izvodih, je še dodatno obogaten, saj sta prevajalca opravila dosleden prevod, zlasti pri vračanju poitalijančenih imen krajev in zapornikov v izvirno slovensko obliko. Na predstavitvi bodo sodelovali prevajalca knjige Igor Tuta in Pia Lešnik ter Igor Komel, predsednik Kulturnega doma v Gorici.