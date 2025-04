Mladim koroškim antifašistom nagrada Ernsta Kirchwegerja

Antifašistični tabor na Koroškem, ki ga je lani priredila skupina mladih antifašistov (med njimi je bila večina članov in članic Kluba slovenskih študentk*študentov na Dunaju), je Zveza avstrijskih antifašistov, odporniških borcev in žrtev fašizma KZ-Verband izbrala za najboljši projekt ali iniciativo s področja antifašističnega aktivizma. Organizatorji dogodka, ki so se ga udeležili antifašisti in antifašistke z vse Evrope, so nagrado prejeli v nedeljo na Dunaju.

Spominska nagrada Ernsta Kirchwegerja se podeljuje za antifašistično in sistemsko kritično izobraževalno delo, ki ga opravljajo mladi ali je namenjeno mladim. Ob 55. obletnici Kirchwegerjeve smrti se je dunajska sekcija Zveze odločila ustanoviti to nagrado, poimenovano po vseživljenjskem antifašistu.

Ernst Kirchweger je bil 31. marca 1965 med demonstracijami smrtno poškodovan, potem ko ga je napadel desničarski skrajnež, ki je skandiral fašistična gesla. Umrl je 2. aprila 1965 in postal prva žrtev političnega nasilja v Drugi republiki. Njegov pogreb se je spremenil v množičen antifašistični shod, na katerem se je zbralo okoli 25.000 ljudi, med njimi tudi polovica zvezne vlade in vodstvo Avstrijske zveze sindikatov (ÖGB).

Mladi koroški antifašisti pa se že pripravljajo na drugi Antifa tabor, ki ga prirejajo med 24. in 29. julijem. Kot so zapisali v vabilu, so se v Avstriji le za las izognili desničarski vladi na zvezni ravni, trenutno pa doživljajo porast desničarskega nasilja na ulicah. »Vse bolj se stopnjujejo militarizacija, fašizem, antifeminizem in uničevanje ekosistemov, kar poslabšuje in ogroža naša življenja,« so še zapisali. Poglavitne teme antifa tabora bodo letos tri: partizanska zgodovina in lokalne pobude, aktivizem pod avtoritarnimi in desničarskimi vladami ter utopija – antifašizem kot vizija. Na tej spletni strani mladi antifašisti zbirajo tudi predloge za program.