Na avtocesti A4 med Vilešem in Palmanovo se je ob 14.45 vnel požar na priklopniku tovornjaka, ki je bil namenjen proti Benetkam. Na kraj takoj pršli goriški gasilci. Zaradi nesreče je na avtocesti prišlo do zastojev in dolgih vrst, saj so avtomobile preusmerjali z avtoceste na priključku Vileš. Avtocesto so ponovno odprli ob 18. uri.