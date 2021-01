Požar v Biljah je družini uničil imetje

V stanovanjski hiši v Biljah je sredi januarja po eksploziji peči na kurilno olje izbruhnil požar. Objekt, v katerem biva štiričlanska družina, je požar uničil do te mere, da bivanje v njej trenutno ni možno. »Klet, v kateri je bila peč, je uničena. Dim se je razširil po celi hiši in se zažrl prav povsod, tako da v njej sedaj ne moremo živeti. Trenutno je vse, kar smo imeli, neuporabno,« je za Primorski dnevnik povedala Klavdija Žnidarčič. Njenega moža je v eksploziji opeklo po obrazu in po rokah, zato je bil odpeljan v bolnišnico, a k sreči dobro okreva in je že v domači oskrbi. Na oceno škode še čakajo, glede na razsežnosti eksplozije in požara pa gotovo ne bo majhna.

Ogenj so uspešno pogasili novogoriški poklicni in kostanjeviški prostovoljni gasilci. Z najnujnejšim so družini na pomoč priskočili tudi sosedje, krajevna organizacija Rdečega križa in občinska civilna zaščita, slednja jim je zagotovila tudi začasno namestitev, stroške bo krila Občina Miren – Kostanjevica. Iz občinske civilne zaščite in krajevne organizacije Rdečega križa pa so v imenu družine v javnost poslali apel po pomoči: »Obračamo se na lokalna podjetja in obrtnike. Kdor zmore, naj družini po svojih močeh priskoči na pomoč, da se bo lahko čim prej vrnila v normalno življenje. Dobrodošla je vsakršna oblika pomoči, ne le finančna, ampak tudi materialna.« Zbiranje materialne pomoči koordinira Štab Civilne zaščite Občine Miren – Kostanjevica na telefonski številki 00386 41 674 560, kjer nudijo tudi informacije o tem, kaj družina najbolj potrebuje.

Kdor želi prispevati finančno pomoč, lahko to stori preko Rdečega križa Slovenije. Krajevna organizacija Rdečega križa Bilje je v sodelovanju z Občino Miren - Kostanjevica in Civilno zaščito že organizirala akcijo zbiranja sredstev na TRR: S156 6100 0001 2761 764 (Delavska hranilnica), sklic 00 2233. Družina se vsem, ki so jim že in ki jim še bodo priskočili na pomoč, najlepše zahvaljuje.