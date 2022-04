Praznik frtalje le v videoposnetku

Z videoposnetkom bodo »praznovali« tradicionalni Praznik frtalje, ki ga žal tudi letos zaradi negotovih razmer niso organizirali. Pri prosvetnem društvu Rupa-Peč bodo v ponedeljek, 25. aprila, objavili posnetek z naslovom Okus pomladi, s katerim bodo obeležili zgodovino vaškega praznika in značilnosti rupenske frtalje ter njenih zelišč.

»Mederjanca«, koromač, srčno zelje, čebula, »šklopit« so samo nekatera izmed zelišč, ki jih uporabljajo pri pripravi rupenske frtalje, ki jo na vaškem prazniku pečejo že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja. O zeliščih, njihovih zdravilnih učinkih, značilnostih in tudi obdobju, v katerem jih je najbolje pobirati in uporabljati, spregovori domačinka Romana Teržan v prvem delu videoposnetka, ki je v celoti nastal v produkciji prosvetnega društva Rupa-Peč. Drugi del je posvečen zgodovini vaškega praznika in utrinkom iz starih izvedb: na ekranu si sledijo arhivski posnetki in fotografije o začetkih praznika frtalje, ko so domačini ob prazniku sv. Marka ponujali pevcem iz Mirna zeliščno frtaljo, in o prvih organiziranih praznikih, ki so se začetno odvijali v prostorih pred cerkvijo. Arhivske posnetke in fotografije so prispevali člani družine Kovic, ki so od vsega začetka duša društvenega delovanja in Praznika frtalje, Andrej Kosič in preminuli Remo Devetak, ki je v svojem arhivu skrbno hranil fotografije starih izvedb vaškega praznika. V posnetku se tako vrtijo fotografije nekaterih zborov in folklornih skupin, ki so bili stalni gostje na Prazniku frtalje ter utrinki iz dramskih uprizoritev in govorov slavnostnih govornikov, ki na praznični prireditvi vedno najdejo svoj prostor. Fotografije in posnetki se prepletajo s petjem mešanega pevskega zbora in ženske vokalne skupine Rupa-Peč.Prva izvedba Praznika frtalje po prisiljenem premoru zaradi pandemije koronavirusa bi bila petdeseta po vrsti, zato so se pri društvu odločili, da le-to prenesejo, saj bi bila organizacija okrogle obletnice v takem, negotovem obdobju zelo tvegana. Kljub temu bodo v naslednjih mesecih pripravili razstavo o zgodovini Praznika frtalje in brošuro, videoposnetek pa bodo premierno predvajali v ponedeljek, 25. aprila, ob 19. uri na YouTube kanalu Prosvetnega društva Rupa-Peč. Istega dne bodo v vasi praznovali vaškega zavetnika sv. Marka z mašo in procesijo po vasi.