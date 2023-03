Krminski lokalni policisti so v četrtek popoldne ustavili moškega, sicer tujega državljana, že znanega silam javnega reda, ki je pred krminsko železniško postajo napadel 18-letnega študenta in od njega zahteval denar. Zagrabil ga je za roko, pri čemer se je osemnajstletnik ustrašil in mu izročil nekaj kovancev. Dogodek so opazili lokalni policisti, ki so ravnokar bili na kraju. Moškega so identificirali in o dogodku obvestili državno tožilstvo. Denar so vrnili študentu.