Predstava od Nice do Gorice se seli na prosto

Čezmejni Trg Evrope / Transalpina med Goricama je startna točka ljubezenske zgodbe glasbeno-gledališke predstave Od Nice do Gorice, ki govori o zgodovini mesta in je ravno s tem pomenljivim ozadjem postala del programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025. Nedaleč od trga, ki je letos gostil več odmevnih dogodkov, bodo v novem amfiteatru SNG Nova Gorica od 23. do 25. avgusta zaživele ponovitve koprodukcije Kulturnega centra Lojze Bratuž.

Umetniška zasedba je v bistvu nespremenjena: režijo bo za večje prizorišče prilagodila Jasmin Kovic, glasbo Patricka Quaggiata bo vodil Mirko Ferlan. Pred serijo ponovitev smo se pogovorili s soavtorjem besedila Alexom Devetakom.

Zavod GO! 2025 je s »promocijsko turnejo« ponesel delčke predstave Od Nice do Gorice na ljubljanske in dunajske sejme, kjer je dejansko delovala kot vizitka mesta in njegove čezmejne narave. Kakšen je bil odziv?

Predstava je povsod vzbudila zanimanje, saj predstavlja zgodovino, ki je marsikomu izven naše regije povsem neznana. Bistveni adut je dejstvo, da smo jo predstavili na lahkoten in dostopen način, čeprav ima ta ljubezenska zgodba velikokrat tragično ozadje. Ljubezen je element, ki postavlja v ospredje najbolj pozitivne aspekte in nam je omogočil, da smo lahko obravnavali zgodbo tudi z govorico muzikala.

Bo s selitvijo na poletni oder prišlo tudi do večjih sprememb?

Z Jasmin Kovic sva delala na malih spremembah, ki pa ne bodo bistvene. Gre za minimalne dodatke, večje število pevcev, rekvizite. Prav gotovo bo drugačno doživetje, kar pa ni presenečenje: od samega začetka smo ustvarili pred stavo, ki je bila mišljena za zunanji prostor.