Prepletanje jezikov, verzov in glasov

Slovenščina, italijanščina in furlanščina so se prepletale v literarnih delih avtorjev, ki so se v četrtek predstavili na Literarnem aperitivu na dvorišču KB Centra. Andreina Trusgnach, David Bandelj, Matej Gruden, Matej Tratnik, Anja Mugerli, Liam Calabrese, Alan Fraia, Veronika Furlan, Fiorella Frandolic in Raffaele Serafini so ponudili nekaj utrinkov iz svojih opusov. Besede in verzi so se prepletali z glasovi pevk Andreje Saksida, Giulie Sartori in Tine Bolko iz razreda solopetja Martine Feri na Glasbeni matici. Srečanje je zrežirala in povezovala Slavica Radinja, ki je poskrbela tudi za večino prevodov v italijanščino oz. slovenščino. Večer je nastal v organizaciji ZSKD s pokroviteljstvom občin Gorica, Sovodnje, Števerjan in Doberdob, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Dežele FJK in Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Vključen je bil med predfestivalske dogodke Slofesta, ki bo v Trstu od 15. do 17. septembra. Na začetku je pozdravila pokrajinska predsednica ZSKD Maja Humar.

Po glasbenem uvodu Andreje Saksida je David Bandelj, goriški pesnik, profesor in zborovodja, prebral dve pesmi iz svoje zbirke Enajst let in pol tišine, in sicer Iniciacija in IV. Publiki je nato svoje dela predstavila Goričanka Fiorella Frandolic, angažirana kulturna delavka in avtorica dveh pesniških zbirk Dalla mia finestra in Fermo immagine, iz katere je prebrala dve pesmi. V goste so povabili tudi Andreino Trusgnach, pesnico iz Benečije, ki je za svoja dela v beneškem narečju prejela že številna priznanja. »V Benečiji je vse manj mladih, ki govorijo slovensko. Večina se jih ukvarja z glasbo, le redko kdo piše,« je na vprašanje o situaciji mladih v Benečiji odgovorila Andreina Trusgnach ter prebrala dve deli iz svojega opusa.

Po glasbenem intermezzu Giulie Sartori so svoje pesmi predstavili trije mladi besedni ustvarjalci, dijaki DIZ Jožef Štefan Liam Calabrese, Alan Fraia in Veronika Furlan, ki so s profesorico Vilmo Purič sestavili zbirko ?maK. V pisanju najdejo mir in besede za izpovedovanje čustev, so dejali. Liam Calabrese iz Križa je prebral pesem Sanje, Prosečan Alan Fraia je predstavil pesem Premica, Veronika Furlan iz Štarancana pa pesem Našel te bom. Pogled v furlansko literaturo je podal Raffaele Serafini, večkratni zmagovalec nagrade San Simon. »Težko si je zamisliti mladinsko pesniško zbirko v furlanščini, saj se je pisanje izgubilo, ker je po nižji srednji šoli ne poučujejo več,« je povedal Serafini, ki je prebral uvod svojega dela Zaraton. Po nastopu pevke Tine Bolko so prišle na vrsto besede Mateja Tratnika, sicer podjetnika in prevajalca iz furlanščine v slovenščino, ki se rad posveča pisanju pesmi oz. pravljic v verzih. Na pamet je recitiral pravljico Škorpijon in želva ter slovenski prevod prve zapisane pesmi v furlanščini Sladka barvna hruškica. Matej Gruden – Keko je poznan kot glasbenik in pevec, pred kratkim pa je stopil v svet poezije s prvencem Rja in kri, iz katere je prebral pesem Vem da sem, ter zapel skladbo Pojdi z mano zvezde lovit. Ob koncu je odlomek iz zgodbe Jabolkosnedka prebrala Anja Mugerli, pisateljica in prejemnica nagrade EU za literaturo za delo Čebelja družina, ki je bilo prevedeno tudi v italijanščino. »Zelo težko je potegniti ločnico med resničnim življenjem in tistim, ki ga živim skozi svoje tekste. Ves čas živim vzporedno, v resničnem in virtualnem svetu,« je povedala o svojem ustvarjanju. Literarnemu srečanju je sledil aperitiv, ki ga je pripravila pekarna Cotič.