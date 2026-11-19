Goriška občina je zaprosila Deželo Furlanijo - Julijsko krajino za 500.000 evrov prispevka, s katerim želi obnoviti vojašnico Massarelli in nadstrešek nekdanjega mejnega prehodu pri Rdeči hiši. Sklep je občinskemu odboru predlagal občinski odbornik Francesco Del Sordi.

V vojašnici Massarelli nameravajo urediti sodoben prostor za pridržanje, poleg tega bodo tudi sanirali dotrajano streho objekta. Ob nekdanjem mejnem prehodu pri Rdeči hiši pa je predvidena temeljita obnova nadstreška za pešce in vozila, ki so ga poškodovali vdori vode. Slednji so povzročili luščenje ometa in razne okvare razsvetljave. Obnovitvena dela bodo obsegala hidroizolacijo, namestitev novih odtočnih cevi in varčnih svetil LED.

»S tem izpolnjujemo zavezo, ki smo jo sprejeli skupaj z goriško prefektinjo in s kvestorjem v okviru zasedanj pokrajinskega odbora za javni red in varnost,« pojasnjuje Del Sordi, ki je zadovoljen, da so se lahko odzvali na potrebe policije, poseg pa je po njegovih besedah del širših prizadevanj občine za večjo varnost v mestu. Občinski odbornik se na daljavo zahvaljuje tudi deželnemu odborniku za varnost Pierpaolu Robertiju in deželni upravi za podporo.

Načrtovane posege so določili na podlagi tehničnih ogledov in potreb kvesture. O začetku in časovnem poteku obnovitvenih del bodo odločali po odobritvi finančnega prispevka. D.R.