Tudi Občina Gorica prehaja s papirnega na digitalni matični arhiv. Na tak način se pridružuje ostalim 187 občinam v deželi Furlaniji - Julijski krajini. Gre za zgodbo, ki traja že več kot stoletje: od prvega matičnega vpisa, ki ga je goriška občina opravila 2. januarja 1924, do današnjega dne, ko se začenja novo poglavje s prvimi dokumenti v digitalnem arhivu.

Prvi dokument, ki so ga vključili v novi sistem, je bil rojstni list male Goričanke, so povedali na včerajšnji predstavitvi novega sistema v goriški mestni hiši.

Občina Gorica se je uradno pridružila Nacionalnemu informatiziranemu arhivu matičnih registrov (ANSC), digitalnemu sistemu, ki sta ga razvila italijansko ministrstvo za notranje zadeve in družba Sogei z namenom poenotenja in posodobitve upravljanja matičnih evidenc po vsej Italiji.

»Gre za velik korak v smeri digitalizacije. Arhiv na dosegu klika bo koristil tako goriškim občanom kot morda še bolj tistim, ki zdaj prebivajo drugje in bodo lahko potrebno dokumentacijo pridobili veliko hitreje,« je poudaril deželni odbornik za informacijske sisteme Sebastiano Callari

Digitalni prehod je omogočila družba Insiel, informacijsko-tehnološko podjetje, ki deluje pod okriljem dežele Furlanije - Julijske krajine. Družba je poskrbela za tehnično in projektno podporo ter povezavo z občinskim informacijskim sistemom Ascot PA.

Z vključitvijo v novi sistem bo mogoče matične podatke o rojstvih, porokah, civilnih zvezah, smrtih in državljanstvu obdelovati v celoti digitalno. Ko bodo dokumenti vneseni v nacionalni arhiv, bodo takoj dostopni vsem italijanskim občinam, kar bo zagotavljalo medsebojno povezljivost in izmenjavo podatkov na državni ravni.

Novi način obravnavanja dokumentov bo bistveno skrajšal čas in zmanjšal število administrativnih postopkov, povezanih s papirno dokumentacijo. Občanom bo omogočil hitrejše in preprostejše pridobivanje potrebnih potrdil, občinskim uslužbencem pa učinkovitejše upravljanje matičnih evidenc. Digitalni sistem obenem zagotavlja višjo raven varnosti in sledljivosti, saj temelji na preverjenih orodjih, kot sta digitalni podpis in digitalna identiteta.

Lani izdali čez 12 tisoč potrdil

»Storitev, ki je bila še pred leti nepojmljiva, danes omogoča dostop do ogromne količine dokumentov,« je poudaril župan Ziberna. Pojasnil je, da je matični urad goriške občine samo v letu 2025 izdal skupno 12.159 potrdil. Med njimi je bilo 351 dokumentov s področja državljanstva, 528 rojstnih in 728 mrliških listov, štiri potrdila o civilnih zvezah ter 371 potrdil o porokah in razvezah. »Šlo je za odlično timsko delo,« je še izpostavil župan in se zahvalil občinskemu osebju ter vsem tehnikom, ki so sodelovali pri izvedbi projekta. Po njegovih besedah prehod na digitalno poslovanje pomeni hitrejšo, varnejšo in z nacionalnimi platformami v celoti povezano storitev, ki bo občanom omogočala učinkovitejše urejanje upravnih zadev.

Varneje hranjenje podatkov

Deželni odbornik Callari je ob tem priznal, da je sam velik ljubitelj papirja, vendar je poudaril tudi pomembno prednost digitalizacije, in sicer zmanjševanje tveganja za izgubo podatkov ter njihovo varnejše dolgoročno ohranjanje. Spomnil je, da dežela že dlje časa zasleduje cilj zagotavljanja digitalnih in medsebojno povezanih javnih storitev. Med pomembnimi orodji je tudi nacionalna platforma za izmenjavo podatkov javne uprave (PDND), katere sestavni del je nacionalni register prebivalstva (ANPR). Takšni sistemi omogočajo, da javne ustanove v realnem času dostopajo do podatkov, s katerimi država že razpolaga, s čimer se zagotavljata njihova celovitost in usklajenost, občanom pa ni treba vedno znova posredovati istih informacij.

Občinski odbornik Maurizio Negro je medtem zagotovil, da bodo starejši občani in vsi, ki niso vešči uporabe digitalnih orodij, tudi v prihodnje lahko dostopali do fizičnih dokumentov. Poudaril je, da prehod na digitalno poslovanje ne pomeni ukinitve osebnega pristopa in papirne dokumentacije za tiste, ki jo še potrebujejo. »Rok, ki ga je zakonodaja določila za vključitev v nacionalni arhiv, je 31. december 2026. Občina Gorica, tako kot že druge občine v Furlaniji - Julijski krajini, je postopek vključitve zaključila precej pred predvidenim rokom,« je posebej poudaril direktor družbe Insiel Diego Antonini.