Prihodkov s platforme za odrasle ni prijavila

Goriška finančna policija je razkrinkala ustvarjalko digitalnih vsebin iz Štarancana, ki je bila davčnim organom povsem neznana in je delovala na platformi za vsebine za odrasle OnlyFans.

Finančni policisti iz Tržiča so preverjanjem na družbenih omrežjih in analize podatkovnih baz, ki jih ima na voljo finančna policija, ugotovili, da je ženska ustvarila 120.000 prihodkov, ki jih nato ni prijavila davčni upravi. Finančni policisti so na utajo že opozorili davčno upravo, ki bo sprožila postopek za naknadno odmero oz. izterjavo neplačanih davkov.

Preiskava je pokazala, da je ustvarjalka digitalnih vsebin svoje dejavnosti od leta 2024 opravljala brez prijave davčnim organom. Prihodke, ki jih je prejemala prek platforme, je v celoti prikrivala davčni upravi. Šlo je za prihodke iz mesečnih naročnin sledilcev in prodaje prilagojenih digitalnih vsebin, ki so bile uporabnikom neposredno dostopne na platformi.