Drugi sklop del oktobra, vendar le na goriški strani

Drugi sklop del za ureditev EPK Distrikta, zelenega pasu med Goricama, ki zadevajo območje med Trgom Evrope / Transalpina in nekdanjim mejnim prehodom med Erjavčevo in Škabrijelovo ulico, se bo začel oktobra na ozemlju goriške občine, medtem ko je bil začetek na novogoriški strani odložen na kasnejši datum, saj še čakajo na sofinanciranje ministrstva za infrastrukturo in energijo.

Načrt na italijanski strani državne meje predvideva prekvalifikacijo parkirišča v Ulici Catterinijev, prenovo tamkajšnjih zelenic in ureditev območja ob mejni črti, pojasnjujejo iz Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, ki je naročnik in izvajalec projekta. Arhitektka Giulia Bonn razlaga, da si v okviru projekta prizadevajo izboljšati prehajanje z ene strani meje na drugo. Na nekaterih mestih bodo porušili sedanji mejni zid, s čimer bodo izboljšali dostop in povezavo med območjema. Po prenovi parkirišča v Ulici Catterinijev, kjer bodo parkirna mesta tlakovana z drenažnimi tlakovci, bodo poskrbeli za posaditev novih dreves in za ureditev zelenih površin.

Na nekaterih mestih bodo na mejni zid ponovno namestili nekaj delov žičnate ograje, ki so jo v celoti odstranili leta 2022 med gradnjo čezmejne kolesarske poti. Takrat sta se tudi župan Gorice Rodolfo Ziberna in Nove Gorice Samo Turel strinjala, da velja ponovno namestiti nekaj metrov ograje v spomin na nekdanje čase, saj je lahko zanimiva tako za turiste kot tudi za mlajše rodove.

Dela vredna 490.000 evrov

Vrednost samih gradbenih del znaša 490.000 evrov, sicer imajo skupno na voljo 800.000 evrov, kar vključuje tudi druge stroške, med drugim pripravo projektne dokumentacije. Finančna sredstva bo zagotovila Dežela Furlanija - Julijska krajina, ki jih bo črpala iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Načrt je že odobren, postopek izbire izvajalca pa je v teku. Pred začetkom postopka javnega naročanja so objavili javni poziv za izkaz tržnega interesa. Odzvalo se je štirideset podjetij, večinoma so iz Furlanije - Julijske krajine, nekaj jih je tudi iz Veneta. Izmed zainteresiranih podjetij je bilo nato izžrebanih pet izvajalcev, ki so bili povabljeni k oddaji ponudbe v okviru pogajalskega postopka. Rok za predložitev ponudb je 29. avgust.

Po odprtju ponudb bo sledila njihova ocena in preverjanje izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev, nakar bo izbrano podjetje, ki je predstavilo ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Po opravljenih formalnih preverjanjih naj bi bila pogodba z izvajalcem predvidoma podpisana sredi oktobra, nato pa bi se lahko začela gradbena dela.

Dokumentacija je izdelana

Kaj pa na novogoriški strani? »Projektna in investicijska dokumentacija za peš povezavo ob Kolodvorski poti je izdelana. Projekt smo junija letos prijavili na razpis ministrstva za infrastrukturo in energijo za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023-2029. Vloge na ministrstvu so v fazi pregledovanja,«pravi vodja razvojne pisarne novogoriške mestne občine Marko Mikulin in nadaljuje: »Na podlagi investicijskega programa je ocenjena vrednost projekta za celotno območje 1.218.485,47 evra. Predviden delež sofinanciranja je v višini 65 odstotkov. Izvedba je predvidena v letu 2027 in 2028, po potrditvi sofinanciranja s strani ministrstva.« Mikulin razlaga, da območje obravnave obsega prometno ureditev in peš povezavo na območju celotne Kolodvorske poti od Erjavčeve ulice vse do Ulice IX. korpusa pri nekdanjem solkanskem mejnem prehodu.