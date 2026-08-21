Prošnje za šolske vozovnice po znižani ceni samo po spletu

Od letos je prošnjo za nakup šolske avtobusne vozovnice po znižani ceni mogoče oddati samo prek spleta, z uporabo digitalne identitete SPID ali elektronske osebne izkaznice CIE. Goriško avtobusno podjetje APT uporabnikom, ki bi pri izpolnjevanju prošnje naleteli na težave, zagotavlja telefonsko pomoč in svetovanje pri dveh namenskih okencih v Gorici in Tržiču. Znižane vozovnice bodo naprodaj od 24. avgusta.

Tudi v šolskem letu 2026/2027 bodo lahko dijaki in študenti s stalnim prebivališčem v Furlaniji - Julijski krajini kupili desetmesečno vozovnico s 50-odstotnim popustom, ki ni vezan na družinski dohodek. Do ugodnosti so upravičeni mlajši od 27 let, ki obiskujejo šolo, univerzo, konservatorij, višji tehniški zavod ali center za poklicno usposabljanje v FJK oziroma bližnjih krajih. Vozovnica velja na izbrani mestni, medkrajevni ali kombinirani liniji, uporablja pa se lahko ob kateremkoli času.

Samoprijavo je treba izpolniti na portalu abbonamentionline.tplfvg.it. Sistem po prijavi samodejno preveri podatke in potrdi upravičenost. Brezplačni postopek traja nekaj minut in uporabnika ne obvezuje k nakupu.

APT ponuja pomoč na številki 0481-593515 od ponedeljka do četrtka med 9. in 12.30 ter med 14. in 17. uro, ob petkih pa dopoldne. Po predhodni rezervaciji je svetovanje na voljo tudi na sedežu APT v Gorici ob torkih in četrtkih ter na prodajnem mestu v Tržiču ob ponedeljkih, sredah in petkih. Vozovnice bodo do 31. oktobra naprodaj na prodajnih mestih Core in Active ter na portalu TPL FVG, kjer bo cena še za pet odstotkov nižja.