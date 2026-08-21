Pohod za življenje odložen

Pohod za življenje, ki bi moral potekati nocoj, so zaradi slabe vremenske napovedi prestavili na prihodnji teden. Gre za sprehod, namenjen ozaveščanju o nasilju nad ženskami ter spominu na Romino Ponzalli in vse žrtve femicida. Pri projektu La Camminata per la vita, ki ga prireja skupina Chei Del Moss z namenom ozaveščanja o pojavu femicida, sodeluje tudi Občina Gorica.

Sprehod v spomin na Romino Ponzalli, ki jo je nekdanji partner umoril 4. aprila 2004, bo tako v petek, 28. avgusta. Udeleženci se bodo zbrali pri Rdeči klopi v Ljudskem vrtu, od koder se bodo podali do parka Coronini in se nato vrnili na izhodišče.

»Prihodnji konec tedna bo sicer v mestnem središču na sporedu Festival folklore, vendar bomo pohod priredili v mirnem trenutku,« je poudarila občinska odbornica Silvana Romano.