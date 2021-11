Prihodnje leto protivetrna zaščita

Potem ko so na vipavski hitri cesti pred dvema letoma postavili tri testna polja protivetrnih ograj, se končno obeta tudi gradnja protivetrne zaščite na delih, kjer burja običajno povzroča preglavice v prometu in ki bi morala biti postavljena že ob gradnji hitre ceste. Da je gospodarska škoda zaradi zapor ob burji velika, pa so že večkrat opozorili tudi na severnoprimorski gospodarski zbornici. Ob zaporah čutijo posledice tako gospodarske panoge, ki so vezane na transport, kot tudi prevozniki sami, pa tudi turizem, saj se hitra cesta najprej zapre med drugim tudi za vozila s kamp prikolicami.

Projekt postavitve protivetrne ograje na hitri cesti H4 Razdrto – Vipava – Ajdovščina je ocenjen na 30 milijonov evrov. Na Družbi za avtoceste Republike Slovenije (DARS) so pojasnili, da so aktivnosti v zvezi z izvedbo protivetrnih ograj na omenjenem odseku v teku. »Z nadaljevanjem aktivnosti izvedbe protivetrnih ograj so bili seznanjeni občine Vipava, Ajdovščina in Nova Gorica, Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina, GZS Severna Primorska ter Odbor za spremljanje postavitve protivetrne zaščite. Glede na to, da so na odseku hitre ceste Razdrto-Vipava-Ajdovščina tudi še drugi že predvideni projekti DARS, trenutno potekajo preveritve in usklajevanja za sočasno izvedbo s protivetrnimi ukrepi,« so pojasnili na DARS.Meritve, ki so bile izvedene na testnih poljih protivetrnih ograj na lokacijah viadukta Lozice, strelišča Mlake in pri Zemonu, so pokazale, da s projektom načrtovani tipi ograj učinkovito ščitijo promet pred vetrom. Iz poročila izhaja tudi ugotovitev, da na območju strelišča Mlake na odvijanje prometa neugodno vpliva veter južnih smeri, zato je potrebno podaljšati protivetrno ograjo na južni strani v skupni dolžini 740 metrov.

Protivetrne ograje se bodo tako postavile na treh odsekih, in sicer: Razdrto–predor Tabor (Podnanos), predor Tabor (Podnanos)–Vipava in Vipava–Ajdovščina. Na prvem odseku bodo na večini viaduktov protivetrne ograje postavljene obojestransko, sicer enostransko, in v višini med tremi in štirimi metri, pojasnjujejo na DARS. Na drugem odseku bo protivetrna ograja postavljena enostransko, na desni strani, proti Novi Gorici v višini treh metrov, razen ob strelišču Mlake, kjer bo dvostranska. Na tretjem odseku pa bodo protivetrne ograje v celoti le na desni strani, v smeri proti Novi Gorici, in sicer v višini treh metrov, razen na obstoječih protivetrnih nasipih, kjer bo končna skupna višina z nadvišanjem 3,5 metra.Dela za izvedbo protivetrnih ukrepov se bodo izvedla predvidoma v letih 2022 in 2023, če ne bo zapletov pri izvedbi javnega naročila za gradnjo, ki bi ga DARS objavil predvidoma do konca letošnjega leta, vključeval pa bo tudi načrtovano preplastitev hitre ceste preko Rebernic, tako da bi v okvire zapore posameznega smernega vozišča hitre ceste opravili čim več del hkrati.