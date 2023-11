Prijeli dva tihotapca migrantov

Policisti so v četrtek na območju Nove Gorice prijeli dva državljana Romunije, stara 40 in 27 let, ki sta prevažala migrante. Odvzeli so jima prostost in ju bodo s kazenskimi ovadbami privedli k preiskovalnemu sodniku. Štirje državljani Turčije in dva državljana Afganistana, stari od 20 do 30 let, ki sta jih z vozilom hrvaških registrskih tablic pripeljala iz Hrvaške, so med policijskim postopkom zaprosili za mednarodno zaščito. Potniki so stopili iz avta v neposredni bližini slovensko-italijanske meje, medtem ko so tihotapca prijeli naknadno.