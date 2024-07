Z Isabel Peña se začenja goriški filmski festival Amidei

V goriškem mestnem središču se danes dviga zastor nad 43. filmskim festivalom za nagrado Sergio Amidei, ki bo do prihodnje srede, 17. julija, ponudil ljubiteljem sedme umetnosti bogat izbor projekcij in celo vrsto drugih srečanj.

Uradno odprtje festivala bo nocoj na Travniku. Ob 21.20 bodo zaploskali mladi španski scenaristki Isabel Peña, lanski zmagovalki nagrade občinstva na goriškem festivalu s filmom As Bestas, ki bo nocoj ob 22. uri tudi ponovno na ogled. Nagrajenka je v svoji sedemletni karieri že prejela številne pomembne nagrade, med drugimi nagrado Goya, najpomembnejše filmsko priznanje v Španiji.

Pred njenim filmom As Bestas se bo zavrtel C’è ancora domani (scenarij so napisali Furio Andreotti, Giulia Calenda in Paola Cortellesi, ki je tudi režiserka filma), eden od devetih celovečercev, ki se letos potegujejo za nagrado za najboljši scenarij in se bodo zvrstili vsak večer ob 21.30 na Travniku. Ostali filmi, ki jih je izbrala festivalska žirija, so Anatomia di una caduta (Justine Triet in Arthur Harari), La sala professori (Johannes Duncker in Ilker Çatak), La zona d’interesse (Jonathan Glazer in Martin Amis), Cento domeniche (Antonio Albanese in Piero Guerrera), Palazzina Laf (Maurizio Braucci in Michele Riondino), E la festa continua (Robert Guédiguian in Serge Valletti), Cattiverie a domicilio (Jonny Sweet) in The Old Oak (Paul Laverty).

Ob večernih srečanjih na Travniku bodo že od dopoldanskih ur v Kinemaxu ponujali najrazličnejše retrospektive in srečanja. Danes začenjajo s filmi za otroke, sekcijo Amidei Kids, ki bo od 10. ure dalje ponudila kratka filma Pat & Mat. Proiettore in Professor Balthazar. Maestro Koko ter animirani film Le avventure del piccolo Nicolas.

Letos tretjič bo na nagradi Amidei v sodelovanju s čezmejnim filmskim festivalom Poklon viziji zaživela sekcija Agorà, kjer v dialog postavljajo deli dveh filmskih avtorjev. Sekcija, za katero skrbi Steven Stergar, nastaja v duhu povezovanja in preseganja meja, predvsem pa stremi k promociji filmske umetnosti v pričakovanju leta 2025 in Evropske prestolnice kulture.V Hiši filma v Gorici bodo danes ob 13.30 predstavili deli dveh mladih eksperimentatorjev, slovenske režiserke Ester Ivakič in italijanskega režiserja Paola Strippolija. Projekcijama bo ob 15.45 sledil poglobljen pogovor, v katerem bosta sodelovala oba filmska avtorja, povezoval pa ga bo Stergar.

Danes bo na ogled tudi prvi film iz retrospektive Stato crepuscolare, v okviru katerega bodo prikazali več italijanskih srhljivk, ki so jih posneli med letoma 1977 in 1997. Ob 16. uri bo na ogled Anima persa (1977) Dina Risija.

Med najbolj pričakovanimi gosti letošnjega festivala je priznani italijanski režiser, med drugim prejemnik oskarja, Giuseppe Tornatore. V soboto zvečer mu bodo na Travniku izročili nagrado za avtorski opus, posvetili mu bodo tudi retrospektivo. Predvajali bodo filme Il camorrista (1986), Nuovo Cinema Paradiso (1988), Stanno tutti bene (1990), Una pura formalità (1994), L’uomo delle stelle (1995), La leggenda del pianista sull’oceano (1998), Malèna (2000), La sconosciuta (2006), Baarìa (2009) in druge. V nedeljo, 14. julija, ob 11.30 se bo Tornatore v Kinemaxu srečal s publiko.