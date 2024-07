V Doberdobu smetarina do 14 % višja

Tudi v Občini Doberdob so se tarife pristojbine za ravnanje z odpadki Tari povišale. Nove tarife za tekoče leto 2024 so sprejeli med drugim zasedanjem občinskega sveta, ki je potekal v sredo. Nedavno imenovani občinski svetniki so obravnavali tudi razpustitev konzorcija Cisi, ki skrbi za osebe s posebnimi potrebami, svetniški pobudi in svetniško vprašanje iz vrst opozicije.

Za gospodinjstva so se tarife za izplačevanje davka Tari povišale za približno 11 odstotkov, v primeru poslovnih obratov pa so poskočile za približno 14 odstotkov. »Podražitev davka smo sicer pričakovali, saj gre za posledico splošne draginje, olajšave pa bodo enake lanskim,« je zagotovil doberdobski župan Peter Ferfoglia. Olajšave so predvidene med drugim za gospodinjstva, ki imajo nižji kazalnik Isee, pa tudi za tiste, ki sami kompostirajo organske odpadke.

Proti sprejetju novih tarif je glasovala opozicija. Občinska enotnost večini očita, da je bilo v njenem volilnem programu zapisano, da bodo ponovno znižali davek Imu in pristojbino Tari v korist poslovnih dejavnosti, kar pa se ni zgodilo.

Kar se tiče konzorcija Cisi, so tudi v doberdobskem občinskem svetu sprejeli njegovo razpustitev. »Ker mora biti končna odločitev skupna za vse občine na Goriškem, smo se odločili, da tudi mi uberemo to pot, obenem bo svet županov skupaj s podjetjem Asugi preveril, ali bi bilo smiselno odprtje novega konzorcija,» je povedal župan Ferfoglia. Iz vrst opozicije je prišel poziv, naj občinska uprava pozorno sledi zadevi, zato da ne bodo občani prikrajšani socialne pomoči.