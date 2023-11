Prilagajati se, a tudi negovati tradicijo

Revija pevskih zborov Cecilijanka je minuli konec tedna v Kulturnem centru Lojze Bratuž doživela 64. izvedbo. Letošnji dvodnevni zborovski praznik je bil posvečen spoznavanju sodobnih primorskih skladateljev, in sicer Patricka Quaggiata, Davida Bandlja, Davida Clodiga in Hilarija Lavrenčiča. Na reviji, ki je nastala v organizaciji Zveze slovenske katoliške prosvete, je zapelo 14 zborov z Goriškega in Tržaškega ter iz Benečije in Koroške. Režijo in napovedovanje so zaupali članom mladinske gledališke skupine O’Klapa: oba večera je zrežirala Kea Vogrič, povezovanje pa so zaupali Emi Terpin in Marcu Fior. Dogodek je nastal v sodelovanju s Svetom slovenskih organizacij in Kulturnim centrom Lojze Bratuž, s pokroviteljstvom Občine Gorica in s podporo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter Dežele FJK.

Sobotni večer je bil posvečen delu dveh goriških skladateljev, in sicer Patricka Quaggiata in Davida Bandlja, ki sta preko besed napovedovalcev opisala, kaj žene njuno željo po skladanju in komponiranju, kako se skladanje začne, kateri so občutki, potem ko prvič slišijo izvedbo nove pesmi, in kateri so motivi, ki jih najbolj navdihujejo. Na sobotnem koncertu je nastopilo šest zborov. Kot prvi je stopil na oder Mešani mladinski pevski zbor Emil Komel pod taktirko Davida Bandlja, sledil je nastop Mešanega pevskega zbora AmorVincit iz Nove Gorice z zborovodkinjo Ingrid Kragelj, za tem pa Moški pevski zbor Mirko Filej, ki ga vodi Zdravko Klanjšček. Na prvem delu revije je nastopil tudi Moški pevski zbor Fantje izpod Grmade iz Devina pod taktirko Bogdana Kralja in s kitarsko spremljavo Franka Reje. Po Moškem pevskem zboru Skala iz Gabrij, ki je nastopil pod vodstvom Aljoše Sakside, je večer zaključil Mešani pevski zbor Lojze Bratuž, ki ga vodi Igor Hodak.

Na sobotnem delu revije je publiko nagovoril predsednik Zveze slovenske katoliške prosvete Miloš Čotar, ki je v svojem govoru podal razmišljanje o poslanstvu in odgovornosti Cecilijanke ter o vlogi mladih skladateljev. »Naša odgovornost je tudi v tem, da se skušamo prilagajati svetu, ki se nenehno spreminja. Naša naloga je, da čuvamo in razvijamo dragoceno priložnost, ob kateri se na enem mestu sreča preko 300 pevcev z Goriške, Tržaške, Benečije in Koroške,« je povedal Čotar in dodal, da imajo vsako leto v gosteh tudi italijanske zbore, ki so nedvomno most za medsebojno spoznavanje in sodelovanje. »Veliko jih je v našem prostoru, mladih in manj mladih, ki svoje glasbeno znanje in izvirni navdih zapišejo na notni papir. Njihova ustvarjalnost ostaja pogosto premalo poznana in ne dovolj ovrednotena. Letos smo se odločili, da luči Cecilijanke usmerimo prav nanje, z željo in vabilom zborovskim sestavom, da posežejo v njihov opus in sprejmejo izziv krstnih izvedb,« je predsednik ZSKP povedal o letošnji temi in se ob koncu spomnil na preminulega deželnega svetnika Mirka Špacapana, ki je bil zborovodja, skladatelj in pevec. Včeraj bi namreč Špacapan praznoval 70 let.

Nedeljski del revije je oblikovalo osem zborovskih sestavov, ki so tokrat posegali po opusih Hilarija Lavrenčiča in Davida Clodiga. Njune besede o skladanju, o iskrici, ki žene skladatelja k pisanju, o vlogi skladatelja v zamejstvu in o konstruktivni primerjavi med skladatelji in umetniki sta med večerom prebrala napovedovalca Ema Terpin in Marco Fior. Glasbeni večer se je začel z nastopom Mešanega pevskega zbora F.B. Sedej iz Števerjana pod vodstvom Patricka Quaggiata in s klavirsko spremljavo Michele Sbuelz, sledil je Moški pevski zbor Trta iz Žitare vasi z dirigentom Tomažem Boškinom. Na oder sta potem stopila Mešani pevski zbor Hrast iz Doberdoba pod vodstvom Daria Bertinazzija in Mešani peski zbor Naše vasi iz Tipane pod vodstvom Davida Tomasetiga. V goste so povabili tudi Mešani pevski zbor Piero Poclen Univerze za tretje življenjsko obdobje iz Tržiča, ki je nastopil pod taktirko France Zanolla in s klavirsko spremljavo Dimitrija Candonija. Sledil je nastop Goriškega komornega zbora iz Nove Gorice z dirigentom Bogdanom Kraljem in nastop Mešanega pevskega zbora Mačkolje pod vodstvom Mateja Lazarja. Nedeljski glasbeni večer je zaključila Mešana mladinska pevska skupina Emil Komel, ki je nastopila pod taktirko Mirka Ferlana in s klavirsko spremljavo Elisabette Cavaleri.