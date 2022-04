Prisluhnili papežu

Skupina goriških skavtov Slovenske zamejske skavtske organizacije je na velikonočni ponedeljek izkusila prav posebno doživetje. Na Trgu Svetega Petra v Rimu so sodelovali pri papeževem srečanju z mladimi, ki so ga spet priredili po dveh letih premora zaradi pandemije. Goriški skavti so se na srečanje odpravili s skupino goriške nadškofije: več kot 200 udeležencev se je v Rim odpeljalo s petimi avtobusi. Na srečanju s papežem je skupno bilo kar 80.000 mladih. Pred papeževim nagovorom se je množici predstavil tudi pevec Blanco, nekateri najstniki pa so z udeleženci delili svoja pričevanja o težavah v obdobju pandemije. Papež se je navezal na njihove besede in poudaril, da je pomembno deliti svoja čustva z drugimi in nikoli ne izgubiti upanja. Pozornost je posvetil tudi vojni v Ukrajini in otrokom, nedolžnim žrtvam dejanj odraslih.