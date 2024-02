Na deželni cesti št. 351 v Zdravščinah sta danes zjutraj trčila avtomobila, pri čemer se je ena oseba poškodovala. Na kraj je prispelo reševalno vozilo iz Gradišča in je priletel reševalni helikopter. Zdravstveno osebje deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores jo je prevzelo v oskrbo in jo s helikopterjem prepeljalo v katinarsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju nesreče so bili tudi gasilci in organi pregona, ki preiskujejo njene vzroke.