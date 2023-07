Prva iz inovativnega razreda

Prva ladja inovativnega razreda na področju luksuznega križarjenja s prvo žensko poveljnico kake ladje za križarjenje v Italiji: to je ladja Explora I ladjarske družbe MSC, ki so jo zgradili v ladjedelnici Fincantieri v Tržiču in ravno včeraj dopoldne predali namenu, 1. avgusta pa bo začela svoje prvo križarjenje na Dansko.

Explora I, v izgradnjo katere so vložili več kot 500 milijonov evrov, je prva od štirih luksuznih ladij za križarjenje razreda Explora Journeys, ki predstavljajo investicijo v višini 2,3 milijarde evrov, pri čemer vpliv na italijansko gospodarstvo znaša dobrih deset milijard evrov. Ladje tega razreda so dolge 248 metrov, tonaža znaša 63.900 ton, razmerje med posameznim potnikom in članom posadke pa je 1,25:1. Za gradnjo ene ladje je potrebnih več kot sedem milijonov ur dela, pri čemer je za dve-tri leta zaposlenih okoli 2500 oseb.

Obenem gre za ladjo prihodnosti, je dejal izvršni direktor družbe Fincantieri Pierroberto Folgiero. Predstavlja namreč podjetniški pogum, ponuja primerjavo rasti med luksuznim križarjenjem in počitnicami na kopnem, velik poudarek je dan na tehnologiji ter na trajnosti, predstavlja tudi model sodelovanja in partnerstva, prihodnost pa se kaže tudi v vlaganju v človeške vire.