V petek, 2. septembra, bodo na trgu Kontrada v Kanalu ob 19. uri slavnostno odprli letošnje Kogojeve dneve. Ob tej priložnosti bodo ob 19.30 otvorili pregledno razstavo Nandeta Vidmarja v galeriji Rika Debenjaka, ob 20.30 pa napovedujejo še uvodni koncert festivala v cerkvi Marijinega vnebovzetja v Kanalu. Na njem se bodo predstavili komorni godalni orkester Cantabile z dirigentom Marjanom Grdadolnikom, koncertnim mojstrom Matejem Avšičem in violončelistom Jako Stadlerjem.

Tudi letošnji mednarodni festival sodobne glasbe Kogojevi dnevi, ki ga prireja Prosvetno društvo Soča iz Kanala, prinaša bogat in raznolik program glasbenih presežkov, ki jim bo mogoče vse do 9. oktobra prisluhniti v Sloveniji in Italiji. Festival bodo odprli ta petek, 2. septembra, ob 19. uri, z nagovori Milice Zimic iz Prosvetnega društva Soča, kanalske županje Tine Gerbec in državnega sekretarja na ministrstvu za kulturo Marka Rusjana. Pol ure zatem bodo v galeriji Rika Debenjaka odprli pregledno razstavo slikarja, grafika in likovnega pedagoga Nandeta Vidmarja (1899-1981), ki se je rodil na Proseku pri Trstu. Njegova zapuščina presega več kot 200 oljnih slik in preko 2000 del na papirju. Sistematično urejena zapuščina je bila leta 2019 temelj retrospektivne razstave v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki, od leta 2022 pa je v omenjeni galeriji na ogled stalna postavitev Vidmarjevih del. Umetnikovo delo bo v Kanalu predstavil Goran Milovanović, direktor Galerije Božidar Jakac.

Ob 20.30 bo v cerkvi Marijinega vnebovzetja sledil koncert komornega godalnega orkestra Cantabile z dirigentom Marjanom Grdadolnikom, koncertnim mojstrom Matejem Avšičem in violončelistom Jako Stadlerjem.

Celoten program tukaj.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.