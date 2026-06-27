Režiser Marco Tullio Giordana gost festivala Amidei

Marco Tullio Giordana je letošnji dobitnik nagrade za avtorski opus, ki jo podeljuje goriški festival Sergio Amidei. Režiser, scenarist in pisatelj, ki velja za enega pomembnejših avtorjev italijanskega družbeno angažiranega filma, bo Gorico obiskal v nedeljo, 19. julija, ko se bo najprej srečal z občinstvom v Kinemaxu, nato pa se bo v parku Vile Coronini Cronberg udeležil slovesne podelitve nagrade. Sledila bo projekcija obnovljene različice njegovega filma I cento passi (Sto korakov), ki govori o Peppinu Impastatu, mladem Sicilijancu, ki je svoj upor proti mafiji plačal z življenjem. Giordano bo spremljal igralec Luigi Lo Cascio, ki je v filmu odigral glavno vlogo in si z interpretacijo prislužil nagrado David di Donatello.

»Šlo bo za dogodek, ki bo odmeval na državni ravni,« je na včerajšnji predstavitvi 45. izvedbe filmskega festivala, ki bo od 16. do 22. julija potekala v goriškem mestnem jedru, povedal direktor Giuseppe Longo. Pred številnimi gosti, ki so se zbrali v prostorih BorGO Live Academy v Raštelu, je poudaril, da za Gorico in Furlanijo - Julijsko krajino odmevnost na kulturnem in filmskem področju sicer ni več novost, zlasti po Evropski prestolnici kulture GO! 2025 in lanski uspešni izvedbi Dnevov avtorskega filma FICE. Med vrhunci festivala je omenil tudi srečanje s producentko Adriano Chiesa Di Palma in dogodek ob 20-letnici sprejetja deželnega zakona za promocijo filmske kulture.

Tudi letošnji festival Amidei bo potekal na več lokacijah, od Hiše filma do mediateke Uga Casiraghija, BorGO Cinema v Raštelu in parka Vile Coronini Cronberg, kjer bodo kot običajno v večernih urah na ogled filmi, ki se potegujejo za prestižno nagrado za najboljši scenarij.

Žirija, ki jo sestavljajo Marco Risi, Francesco Munzi, Francesco Bruni, Massimo Gaudioso, Marco Pettenello, Doriana Leondeff, Giovanna Ralli in producentka Silvia D’Amico Bendicò, je izbrala osem filmov. Na ogled bodo La grazia Paola Sorrentina, Dossier 137 Dominika Molla, 40 secondi Vincenza Alfierija, Un anno di scuola Laure Samani, Gioia mia Margherite Spampinato, Le città di pianura Francesca Sossaia, Hamnet Chloé Zhao in Il dio dell’amore Francesca Lagija.

Festival sicer ponuja veliko več kot večerne filmske projekcije. Na sporedu bosta tudi mojstrska tečaja, prvi o filmu v 21. stoletju z Royem Menarinijem, drugi pa o filmskih arhivih z Lorenzom Pallotto. Goriški režiser Matteo Oleotto bo vodil srečanji s scenaristkama Eliso Dondi in Sofio Assirelli, občinstvo se bo srečalo tudi z igralcem Francescom Levo.Med retrospektivami poleg tiste, ki jo posvečajo nagrajencu za avtorski opus Marcu Tulliu Giordani — na ogled bodo med drugim filmi Maledetti vi amerò, Notti e nebbie, Pasolini, un delitto italiano in La meglio gioventù — izstopa hommage režiserju in igralcu Pippu Del Bonu.Tudi slovenski avtorjiSteven Stergar je tudi letos kurator sekcije Sguardi indipendenti, ki je posvečena neodvisnemu filmu in se bo letos osredotočila na delo avtorice Sare Fgaier. Nadaljuje se tudi sodelovanje festivala Amidei s Kinoateljejem. V okviru sekcije Agorà, ki že več let odpira prostor srečevanja med slovenskimi in italijanskimi filmskimi avtorji, bodo predstavili filma Amado Mio - Pasijon nekega umetnika Matjaža Mraka in Robija Šabca ter kratki dokumentarno-igrani film režiserja Gregorja Božiča Navadna hruška. Srečanje z avtorji po projekciji bo priložnost za pogovor o tem, kako lahko konkretni kraji ustvarjajo zgodbe, ki presegajo svoje geografske meje.Uvod v festival bo kot običajno program za otroke Amidei Kids, ki bo tokrat ponudil niz kratkih animiranih filmov iz Vzhodne Evrope ter francosko-belgijsko koprodukcijo Široko in kraljestvo vetrov.