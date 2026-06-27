»Naši kraji so dokaz, da so nekdanje meje le preteklost«

»Skupna prihodnost je večja od preteklosti.« S temi besedami se je v četrtek zvečer ob proslavi slovenskega dneva državnosti od tržaških oblasti, zamejskih Slovencev in prijateljev poslovil generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Gregor Šuc. Zaključuje se namreč njegov štiriletni mandat, v četrtek pa je imel na odru tržaškega Kulturnega doma poslovilni pozdrav tudi veleposlanik Slovenije v Italiji Matjaž Longar.

Večer ob 35. »rojstnem dnevu« Slovenije je kot po navadi priredil Generalni konzulat Republike Slovenije v Trstu v sodelovanju s Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo, Svetom slovenskih organizacij in Slovensko turistično agencijo. Generalni konzul je izpostavil, da je dan državnosti praznik vseh Slovencev, ta pa zavzame v zamejstvu posebno težo. Živimo v pogosto preizkušenem prostoru, je poudaril Šuc, razprtim med upanjem in negotovostjo.

Dialog in šolstvo za prihodnost

Osamosvojitev Slovenije pred 35 leti je odprla novo poglavje v odnosih in sodelovanju med sosedama. »Ta pot je obrodila sadove,« je poudaril Šuc. Čezmejno sodelovanje spada v naš vsakdan, celo v naš življenjski slog. Naši kraji so dokaz, da so meje preteklosti enostavno preteklost, namesto njih so nastala dinamična stičišča. Šuc je izpostavil predvsem skupno Evropsko prestolnico kulture Gorico - Novo Gorico.

»Imel sem privilegij sodelovati pri projektih, ki so gradili mostove,« je nadaljeval Šuc. »Dobri odnosi so sad vsakodnevnega dela,« je poudaril in spomnil navzoče, da je treba na teh tudi delati. Vsem, ki so mu stali ob strani in z njim sodelovali, je za ta štiri leta Šuc izrazil iskreno hvaležnost. »Narodi postanejo veliki takrat, ko gradijo mostove,« je dejal v svojih zaključnih mislih.