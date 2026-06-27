»Trije so glavni izzivi Cerkve na Goriškem«

»Predvsem bogastvo izkušenj in odnosov z ljudmi. V Rimu bom delal z različnimi osebami z vsega sveta. Nekaj je brati poročila in dokumente, nekaj povsem drugega pa je osebno spoznati ljudi in njihove življenjske zgodbe,« je na vprašanje, kaj bo odnesel s seboj v Rim, odgovoril odhajajoči goriški nadškof Carlo Roberto Maria Redaelli. Včeraj je na sedežu goriške nadškofije potekala tiskovna konferenca, na kateri sta bila prisotna nadškof in direktor nadškofijskega tednika Voce Isontina Mauro Ungaro. Skupaj sta predstavila dogodke, ki čakajo nadškofijo v prihodnjih tednih ob prihodu novega nadškofa. Govor pa je bil tudi o prihodnjih izzivih Cerkve na Goriškem.

V ponedeljek, 29. junija, bo nadškof Giampaolo Dianin v baziliki svetega Petra v Rimu iz rok papeža Leona XIV. prejel t. i. pallium (volnen liturgični trak nadškofov). V nedeljo, 5. julija, ob 19. uri bo v goriški stolnici potekal evharistični obred, med katerim se bo Radaelli poslovil in zahvalil ob zaključku svoje škofovske službe na čelu nadškofije. V nedeljo, 12. julija, ob 16.30 bo v baziliki v Ogleju potekala liturgija, ob 19. uri pa bo v stolnici v Gorici sledila slovesna maša, s katero bo msgr. Giampaolo Dianin uradno začel svojo službo v vlogi nadškofa.

Troje glavnih izzivov

Redaelli je spregovoril tudi o izzivih, ki še čakajo goriško Cerkev. »Izzivi so hkrati tudi priložnosti,« je začel. Najprej je poudaril, da je ena naloga evangelij predstaviti v sodobni kulturi. Pri tem je lahko navdih Oglej. »Tam je prva krščanska skupnost po Konstantinovem ediktu znala uporabiti rimsko umetnost in mozaike za oznanjevanje evangelija. Enako nalogo imamo danes,« je dejal. Drugi izziv je večjezičnost in večkulturnost našega prostora. »To je velik dar, vendar ga nikoli ne smemo jemati za samoumevnega. Večkulturnost je vedno živ proces, ki zahteva trud in dialog,« je dodal. Kot tretji izziv goriške nadškofije pa je navedel priseljevanje in sobivanje z ljudmi različnih kultur in verstev ter iskanje pristopov, kako tudi ljudi različnih verstev in kultur vključevati v družbo.

Med dogodki, ki so se mu najbolj vtisnili v spomin med štirinajstletno izkušnjo na Goriškem, je Redaelli navedel pohod iz Kobarida v Oglej, ki ga je leta 2018 opravil skupaj z mladimi. Globoka je bila tudi izkušnja čezmejnega križevega pota, ki je pokazala, »da se na temelju iste vere lahko res nekaj gradi skupaj«. Z veseljem se je spomnil tudi skupne molitve in bedenja za mir, ki sta lani potekala v sklopu gostovanja stalnega sveta Italijanske škofovske konference.

O Evropski prestolnici kulture 2025 je dosedanji nadškof dejal, da je pustila sledi. EPK 2025 je Gorici pomagala, da je postala bolj prepoznavna in vidnejša, vendar mora mesto ostati realno v svojih ambicijah. Ne sme se pretirano precenjevati ali podcenjevati, ampak izhajati iz svoje »zlate sredine« ter postopno razvijati svoj že obstoječi kulturni, zgodovinski in čezmejni potencial, meni Redaelli.