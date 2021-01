Sanirali bodo kamnito škarpo

Kamnita škarpa ob nekdanji pokrajinski cesti št. 15 med Devetaki in Poljanami je potrebna utrditve. V prejšnjih tednih se je bankina udrla in asfalt se je okrušil vse do robne črte. Zato je podjetje FVG Strade izvedlo tehnično preverjanje, ki je pokazalo, da je star kamniti podporni zid dotrajan.Takoj po ugotovitvi težave so cestarji zožili oba vozna pasova z začasnimi talnimi označbami in postavili usmerjevalne stebričke; poleg tega so na nekaj sto metrov dolgem odseku ceste omejili hitrost na 30 kilometrov na uro (za hitrostno omejitev se sicer avtomobilisti ne zmenijo kaj dosti).

Poleg tega so sprožili tudi pripravo načrta za sanacijo kamnite škarpe in za ponovno asfaltiranje odseka. »Preplastili bodo tudi odsek na kamnitem nadvozu pri Devetakih; skupno bodo dela vredna okrog 50.000 evrov,« napoveduje doberdobski občinski odbornik Daniel Jarc in pojasnjuje, da je nekdanja Pokrajina Gorica načrtovala precej večji poseg, ki je zadeval ureditev nevarnega križišča med državno cesto št. 55 in deželno cesto št. 15 pri Devetakih. »Na žalost je načrt, ki so ga pripravili pred leti, potreben posodobitve,« pravi Jarc. Za javna dela veljajo novi ceniki, tudi postopke za razlastitev nekaterih zemljišč ob robu ceste je treba začeti znova.