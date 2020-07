Skokov z mosta ne bo

Tradicionalnih skokov s 17-metrskega mostu v Kanalu – lani so jih pripravili že tridesetič – letos ne bo. Takšni odločitvi so po besedah Branka Dolenca, predsednika Turističnega društva Kanal ob Soči, glavnega organizatorja prireditve, botrovale razmere zaradi novega koronavirusa. »Dogodek si je v zadnjem času vsako leto ogledalo okrog tri tisoč ljudi, ki so posedali na skalah ob Soči, za tako množično občinstvo pa vseh potrebnih varnostnih ukrepov seveda ne moremo zagotoviti. Skakalci seveda ne bi bili problem,« je za Primorski dnevnik povedal Dolenc. Nekateri skakalci so po njegovih navedbah sicer spraševali, ali bodo skoke vseeno pripravili, vendar Dolenc zagotavlja, da so podobni dogodki povsod po Sloveniji odpovedani. Nadvse priljubljene skoke so v Kanalu prvič izpeljali leta 1989 po vzoru skokov, ki jih organizirajo v Mostarju. Do letos so jih odpovedali le dvakrat: leta 1991 zaradi vojne, leta 2002 pa zaradi dežja.