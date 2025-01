Skupni trg z novim obrazom

Srce Evropske prestolnice kulture, Trg Evrope / Transalpina, simbolični kraj čezmejnega življenja in skupne kandidature, je pripravljeno na nov zgodovinski dogodek za somestje, odprtje GO! 2025. Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) je na današnji novinarski konferenci ob prisotnosti visokih institucionalnih gostov, predstavnikov ustanov, ki so financirale prenovo trga (naložba je vredna 4,2 milijona evrov), predstavilo nov videz le-tega. Predsedniku EZTS GO Paolu Petiziolu so se na skupnem trgu pridružili Aleksander Jevšek, minister Republike Slovenije za kohezijo in regionalni razvoj, Barbara Zilli, odbornica za finance Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, Mojca Kavčič, direktorica Urada za evropska sredstva Ministrstva za naravne vire in prostor, ter župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel in župan Občine Gorica Rodolfo Ziberna. Tehnično plat projekta sta predstavila namestnik direktorja EZTS GO Tomaž Konrad in vodja projekta pri EZTS GO Matej Klanjscek.

