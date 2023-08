Slavila je skupina Mana Ma’ohi

V nedeljo se je zaključil 51. festival folklore v priredbi društva Etnos. Trofejo goriškega gradu oz. nagrado publike, ki je množično sledila tako večernim nastopom kot tudi nedeljskemu sprevodu po mestu, si je prislužila skupina Mana Ma’ohi z Velikonočnega otoka, ob čilskih plesalkah in plesalcih pa so »oskarje« prejeli Ballet Jammu iz Senegala, folklorna skupna Cantas e cramois de pias iz Portugalske, Susgshin ssum dance iz Koreje, Hora-Horita iz Moldavije, Sicilia nu’ cori in Ballet folklorico de la Universidad de Colima iz Mehike.