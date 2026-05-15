Smrtna nesreča med Plavami in Solkanom

Na glavni cesti med Plavami in Solkanom se je danes dopoldne zgodila huda prometna nesreča s smrtnim izidom. Policija je bila o nesreči na območju Dolge Njive obveščena ob 11.39.

Po doslej zbranih informacijah je voznik osebnega avtomobila med vožnjo iz Plav proti Solkanu iz še neznanega razloga nenadoma zapeljal na nasprotno smerno vozišče in čelno trčil v kamniti zid. Po silovitem trčenju je ostal ukleščen v vozilu.

Na kraj nesreče so takoj prihiteli gasilci, ki so voznika s tehničnim posegom rešili iz avtomobila in pričeli z oživljanjem. Posredovali so tudi reševalci NMP Zdravstvenega doma Nova Gorica, ki so nudili prvo pomoč, vendar moškemu kljub prizadevanjem ni bilo več pomoči. Voznik je na kraju nesreče umrl.