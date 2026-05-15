»Spomin na to veliko tragedijo nas gane, hkrati pa postaja tudi praznik solidarnosti, prijateljstva in medsebojne pomoči.« Tako je povedal župan Rodolfo Ziberna na včerajšnji slovesnosti v veži goriške mestne hiše, kjer so odprli razstavo, posvečeno goriškim prostovoljcem, ki so po potresu leta 1976 zagotovili pomoč na prizadetih območjih v Furlaniji. Pri pridobivanju gradiva za postavitev razstave so sodelovali tudi skavti iz vrst SZSO. Prisotne so bile vse glavne prostovoljske organizacije, od civilne zaščite do Rdečega križa in raznih društev.

Izjemno sodoben center

Po svečanosti so predali namenu prenovljeni občinski center za obveščanje in zaščito COC, ki se nahaja v prvem nadstropju sedeža poveljstva lokalne policije. Sodobno opremljeni center so posvetili prostovoljcem iz leta 1976 in ga poimenovali »Volontari del ‘76«. Gre za osrednjo občinsko enoto za usklajevanje delovanja ob izrednih razmerah, kot so potresi, poplave, požari ali druge nesreče. V njem sodelujejo vsi organi, ki so pristojni za zaščito in varnost občanov, ki skupaj koordinirajo pomoč prebivalcem in ukrepe na terenu. Center velja za enega najsodobnejših občinskih centrov za krizno upravljanje. Vključuje operativno sobo za usklajevanje vseh varnostnih in zaščitnih služb, sodobno multimedijsko sejno sobo za spremljanje zahtevnih kriznih scenarijev ter poseben prostor za usklajevanje ekip pred intervencijami.

V novem centru bo eno izmed mest v operativni sobi namenjeno tudi predstavnikom sil za zaščito in reševanje iz Nove Gorice in Šempetra-Vrtojbe, kar bo zagotavljalo koordinirano in hitro skupno ukrepanje v primeru nesreč s čezmejnim značajem.

Dogodka sta se je udeležila tudi deželni odbornik za civilno zaščito Riccardo Riccardi in direktor civilne zaščite Amedeo Aristei. Riccardi je posebej poudaril dragoceno vlogo prostovoljcev, brez katerih bi si pred petdesetimi leti Furlanija ne opomogla. Sledil je blagoslov prostovoljcev in opreme, ki ga je podelil duhovnik Nicola Ban;poleg tega so predstavili novo večnamensko vozilo, ki ga lahko uporabljamo za gašenje gozdnih požarov, čiščenje cest in odstranjevanje snega in zemlje. Uspešno so ga že preizkusili ob poplavah v Emiliji - Romanji ter na območjih Krmina in Verse.