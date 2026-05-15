Nogometaš Martin Bak ima za vzornika Paola Maldinija

Martin Bak, letnik 2010, je mlad nogometaš, ki obiskuje Državni tehnični zavod Žige Zoisa v Trstu. Nogomet je začel trenirati pred desetimi leti pri Zarji, kjer igra še danes. Športni dosežek, na katerega je najbolj ponosen, je zmaga na pokrajinskem prvenstvu. Ob športu je dejaven tudi v KD Krasno polje.

Ime in priimek: Martin Bak.

Datum rojstva: 21. 10. 2010

Kraj, v katerem živiš: Pesek.

Šola, ki jo obiskuješ: Državni tehnični zavod Žige Zoisa (Trst).

Sedanje društvo in matično društvo: Zarja.

Vzdevek v ekipi ali kako te imenujejo prijatelji: Bak.

Kateri je bil tvoj prvi šport? Si se ukvarjal tudi z drugimi športi? Z nogometom sem začel pred desetimi leti in od takrat ga nisem prenehal trenirati.

Na kateri svoj športni dosežek si najbolj ponosen? Na zmago v pokrajinskem prvenstvu.

Koliko ur tedensko posvečaš treningom? Približno 6 ur: tedensko imamo namreč tri treninge in eno tekmo.

Ali treniraš tudi samostojno (poleg treninga v društvu)? Ne.

Si član oziroma si dejaven pri kakem kulturnem društvu, pevskem zboru itd.? Sem član društva Krasno polje Pesek - Gročana - Draga.

Tvoj vzornik ali vzornica v športu je: Paolo Maldini.

Si bolj jutranji ali večerni tip? Večerni.

Kateri je tvoj glavni obrok? Kosilo.

Kaj pa najljubša jed? Palačinke.

Katero pesem si nazadnje poslušal? Cik cak (Retro Band, Čuki).

Brez katere aplikacije na telefonu si ne predstavljaš dneva? Brez WhatsAppa.

Kateri šolski predmet ti gre najbolje? Gospodarsko poslovanje.

Kaj bi spremenil v šoli, če bi bil ravnatelj? Uvedel bi daljše odmore.

Kaj bi rad postal, ko končaš šolo? Ne vem še.

Raje gledaš filme ali serije? Filme.

Kam bi šel na potovanje, če bi lahko šel kamorkoli? Všeč bi mi bilo iti na Mikonos, v Grčijo.

S kom pa bi šel? S prijatelji.

Kaj te najbolj nasmeji? Zmaga nogometne tekme.

Katera je tvoja najljubša žival? Muca.

Najljubši kraj za druženje s prijatelji? Nogometno igrišče.

Katero lastnost najbolj ceniš pri ljudeh? Iskrenost.

Kaj bi naredil, če bi imel en dan popolnoma prost? Družil bi se s prijatelji.

Brez katere stvari ne greš nikamor? Brez denarnice.

Katero knjigo ali film bi priporočil prijatelju ali prijateljici? Film Lo chiamavano bulldozer.

Katero supermoč bi imel? Sposobnost letenja.

Najljubša barva? Rdeča.

Kaj bi vzel s sabo na samotni otok? Radio.

Kaj te najbolj motivira? Zmaga.

Kaj te najhitreje spravi v dobro voljo? Prijatelji.

Kako bi sebe opisal v treh besedah? Pravičen, prilagodljiv in ustvarjalen.

Najljubši praznik in letni čas? Pust in poletje.

Če bi lahko na kavo povabil eno zgodovinsko osebnost, kdo bi to bil/-a? Pelé

Katere časopise listaš/bereš? Primorski dnevnik.

Katera družbena omrežja uporabljaš (Instagram, Tik Tok, Facebook, X, YouTube ali druga)? Instagram, Tik Tok in YouTube.

Bi zdržal en teden brez pametnega telefona oziroma interneta? Ja.

Koliko je pomembno okoljsko ozaveščanje: ni tako pomembno, pomembno, zelo pomembno? Zelo pomem bno.

Kako podpiraš okolje v vsakdanjem življenju? Čemu se izogibaš oz. kaj počneš? Ločujem odpadke in ne onesnažujem.