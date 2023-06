Na novogoriški občini pravijo, da ni odveč poziv k previdnosti in čim bolj varnemu kopanju. Ob tej priložnosti znova opozarjajo, da območje Kajak centra v Solkanu ni kopališče in da je Soča divja reka. V sodelovanju s Soškimi elektrarnami in Kajak klubom Soške elektrarne bodo sicer tudi letos nadaljevali z informiranjem domačih in tujih obiskovalcev kajak centra s pomočjo informatorjev.