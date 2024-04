Soča postala »polnilec baterij«

Goriški krožek okoljevarstvene zveze Legambiente se zgraža nad dejstvom, da je Soča za nekatere »polnilec baterij«, ne pa pomemben ekosistem, ki ga je treba zaščititi in varovati.

Okoljevarstveniki se nanašajo na nedavno napoved, da bodo v hidroelektrarni Doblar, ki je v lasti podjetja Soške elektrarne Nova Gorica, uredili muzej na temo energije in obnovljivih virov, in sicer v okviru projekta Soča, vir energije, ki je del uradnega programa GO! 2025. V italijanščino so ime projekta prevedli v Caricabatterie Isonzo.

Okoljevarstveniki ugotavljajo, da Soča za nekatere ni ekosistem, ki ga je treba zaščititi, temveč le proizvajalec električne energije, ki ga je treba čim bolj izkoriščati. V zvezi Legambiente opozarjajo, da za Evropsko prestolnico kulture 2025 stoji tudi Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, ki so ga večkrat opozorili na čezmejne težave reke Soče, vendar doslej na njihove pripombe ni bilo odgovora. Po besedah okoljevarstvenikov v drugem členu statuta Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje med drugim piše, da sta med njegovimi cilji tudi »koriščenje in upravljanje lokalnih energetskih virov«, medtem ko zaščita okolja ni med prioritetami.

»V okviru EZTSso ustanovili tudi komisijo za okolje, za katero zgleda, da do današnjih dni naj ne bi še proizvedla ničesar,« kritično ugotavljajo v zvezi Legambiente.