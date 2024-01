Solkanci in romarji spet dobili »kalonco«

Hladno nedeljsko vreme ni skvarilo prazničnega vzdušja v Solkanu, kjer so odkrili spominski steber oz. »kalonco«, kot temu pravijo domačini. Gre za štiri metre visok kamnit steber, ki bo na solkanskem Goriščku - blizu pokopališča - označeval začetek romarske poti na Sveto Goro. Iz starih kronik namreč izhaja, da so podoben steber postavili leta 1826, torej skoraj 200 let od tega.

Resnici na ljubo so takrat postavili dva stebra, nekakšna »vhodna vrata« za romarsko pot. Kot piše na tabli zraven nove »kalonce«, je dal stebra pred dvema stoletjema na lastne stroške postaviti lekarnar iz Gorice, Krpan po priimku. Ker je bil velik častilec Svete Gore, je to opravil z namenom, da bi stebra krasila in označevala začetek romarske poti. Veliko let sta stebra opravljala svojo nalogo, potem pa je izbruhnila 1. svetovna vojna, ki je v naših krajih uničila ali poškodovala veliko spomenikov in obeležij. Med temi sta bila tudi solkanska stebra. Bila sta poškodovana, a ne toliko, da bi se ju ne dalo popraviti. Nove povojne italijanske oblasti pa so ju leta 1934 odstranile in lepa simbola sta tonila v pozabo.

Po najdbi nekaterih starih fotografij in zapisov o nekdanjih »kaloncah« pa se je v sklopu Krajevne skupnosti Solkan porodila zamisel, da bi na istem mestu na novo postavili vsaj en steber. Pobudnik za to je bil solkanski zgodovinar dr. Jernej Vidmar Bašin, načrte za »kalonco« je izrisal arhitekt Vinko Torkar. Steber je iz kraškega kamna izdelalo Kamnoseško podjetje Možina iz Sel pri Ajdovščini.

S krajšo slovesnostjo so v nedeljo predali svojemu namenu spomenik, ki bo spet označeval znano goriško romarsko pot. Na slovesnosti so spregovorili predsednica Krajevne skupnosti Solkan Ksenija Brumat, novogoriški podžupan Anton Harej in novogoriški župnik Alojzij Kržišnik. Za zgodovinski opis nekdanjih stebrov in predstavitev nove pridobitve je poskrbel zgodovinar, dr. Jernej Vidmar Bašin. Pri slovesnosti je sodeloval cerkveni pevski zbor iz Solkana, kamniti steber z napisom PAX pa je blagoslovil gvardijan in rektor bazilike na Sveti Gori Bogdan Knavs. Ob tem je izrazil upanje, da bo novi steber doživljal boljše čase kot njegova predhodnika in da se bodo po svetu prenehali vojni spopadi, ki prinašajo samo trpljenje, opustošenje in smrt.