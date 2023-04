Solkanski jez v dobrem »zdravstvenem« stanju

Solkanski jez je v dobrem »zdravstvenem« stanju. Zgradili so ga leta 1984 in po skoraj štiridesetih letih rekonstrukcija pregradnega objekta še ni potrebna.

Izvedenci iz podjetja Soške elektrarne Nova Gorica ob monitoringih, s katerimi redno preverjajo stanje pregrade, periodično spremljajo tudi volumen akumulacije za jezom, kjer ne opažajo posebnih težav niti z naplavinami. Hidroelektrarna iz tehničnega vidika tako brezhibno obratuje, seveda bi si njeni upravitelji želeli čim večje vodnatosti, potem ko je bilo lansko leto krepko pod padavinskim povprečjem.

Obratovanje v skladu s plani

Po lanskem zelo sušnem letu je letošnje le nekoliko bolj deževno, kar seveda pozitivno vpliva tudi na delovanje hidroelektrarn in proizvodnjo električne energije.

Na podjetju Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) smo se pozanimali, kako je s proizvodnjo električne energije v začetku letošnjega leta. »Proizvodnja HE Solkan je planirana glede na večletne hidrološke podatke. Trenutno je obratovanje elektrarne v skladu s plani,« so nam povedali in glede solkanskega jezu še pojasnili, da je v dobrem stanju, zaradi česar niso potrebna posebna vzdrževalna dela.

»Stanje pregrade se spremlja z rednimi monitoringi. Pregrada je v dobrem stanju in rekonstrukcija pregradnega objekta ni potrebna oziroma ni načrtovana,« so razložili in dodali, da periodično spremljajo tudi volumen akumulacije. »Zaprojevanja nismo zaznali, tako da glede na pridobljene rezultate niso potrebni posegi za čiščenje akumulacijskega prostora,« so pojasnili na podjetju SENG. Naj spomnimo, da so v začetku leta 2018 poskrbeli za rekonstrukcijo hidromehanske opreme na jezu v Podselu, kar je zahtevalo popolno izpraznitev jezera pri Mostu na Soči.