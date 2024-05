Športel o lokostrelski družini

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil obetavno Zarjino lokostrelko Majo Locatelli, njeno mamo Tamaro Ražem Locatelli in njenega očeta Damjana Locatellija. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmovanje ritmičark Športnega združenja Bor, sodelavka Neža Zobec se je ob tem pogovorila s trenerko Branko Vajngerl, ki je tudi sodelovala v rubriki Športna anekdotica. Kamere deželnega sedeža Rai pa so ujele napredovanje odbojkarjev SloVolleyja ZKB v državno B-ligo.

