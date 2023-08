Soška regata od leta 1986 povezuje čezmejni prostor

V nedeljo, 3. septembra, bosta Solkan in Pevma ponovno povezana po vodni poti. Na vrsti bo namreč tradicionalna Soška regata, ki bo letos dosegla že 38. izvedbo. Kajakaški društvi Soške elektrarne iz Solkana in Šilec iz Gorice se vneto pripravljata na prireditev, ki že od leta 1986 povezuje čezmejni prostor. Pri organizaciji svojevrstnega spusta sodelujeta Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) in Športna zveza Nova Gorica. Društvi sta že izdali plakat in pravilnik prireditve, iz katerih razberemo, da je letošnja regata vključena med preddogodke ob naglo bližajočem se letu 2025, ko bosta Gorici evropska prestolnica kulture.

Start bo kot običajno pri čolnarni v Solkanu (pri gostinskem lokalu Žogica) ob 11. uri. Prireditelji sprejemajo prijave od 9.30 dalje. Prijaviti pa se je možno tudi predhodno: na voljo sta naslova elektronske pošte gorica@zssdi.it in kksilec@gmail.com ter telefonska številka 0481-33029. Predhodne prijave veljajo zlasti za tiste, ki se nameravajo skupinsko udeležiti regate in bi radi iz Solkana do Pevme veslali na gumenjakih. Rezervacije gumenjakov sprejemajo do srede, 30. avgusta. Kajakaši in kanuisti se lahko prijavijo kar na startu. Prijavnina znaša 15 evrov na osebo oz. 10 evrov za otroke pod 12. letom. Vsak udeleženec bo prejel spominsko majico in kartonček za topel obrok. Najštevilčnejše skupine bodo prejele pokal.

Proga meri šest kilometrov

Kor omenjeno bo start regate ob 11. uri, cilj pa med 12. in 12.30 pri plavajočem pomolu v pevmskem soškem parku. Od tam se bodo udeleženci vrnili v Kajakaški center v Solkanu, kjer bo na voljo topli obrok s pijačo. Sledila bosta nagrajevanje in srečelov.

Proga spusta meri okrog šest kilometrov s težavnostno stopnjo 1-2/3. Prireditelji posebno opozarjajo, da vsi udeleženci regate vozijo na lastno odgovornost. Čolni morajo biti obvezno nepotopljivi, udeleženci morajo obvezno nositi rešilne jopiče in zaščitne čelade.

Organizator si ne prevzema odgovornosti za morebitno materialno škodo in poškodbe udeležencev pred, med in po prireditvi.