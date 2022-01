Sovodenjski pust odpade

Upali so, da se bodo razmere izboljšale, žal pa je z omikronom pandemija dobila nov razmah. Zato so pri društvu Karnival v prejšnjih dneh sprejeli težko odločitev, da bo tudi letošnji pust minil brez tridnevnega praznovanja ter tradicionalnega nedeljskega sprevoda vozov in skupin, ki je v Sovodnje vedno priklical veliko maškar in gledalcev vseh starosti. Povorko so pri Karnivalu načrtovali za 27. februar, težko pa je verjeti, da bo takrat epidemiološka slika dopuščala organizacijo tako množičnega dogodka, kot je Sovodenjski pust.

»Gre za odločitev, ki jo sprejemamo s težkim srcem, saj je pustni sprevod v Sovodnjah pomembna tradicija, ki je nočemo izgubiti. Razmere pa so žal takšne, da bi bila organizacija praznovanja nemogoča. Po miljskem zgledu razmišljamo, da bi sprevod priredili v poletnem času, seveda če nam bodo okoliščine to dopuščale. Povorko bi v tem primeru lahko priredili junija,« pravi predsednik društva Karnival, Joško Terpin.