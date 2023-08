Spet gori med Sabliči in Štivanom (VIDEO)

Ob železniški progi med Sabliči in Štivanom spet gori. Zagorelo je ob železniški progi, in sicer na istem mestu kot lani, kjer vlaki zavirajo, da bi ob nižji hitrosti zapeljali čez most nad Moščenicami. Požar je viden tudi z avtoceste. Gasilci so za Primorski dnevnik povedali, da so s svojimi ekipami že na kraju in da so se tudi že lotili gašenja. Na kraj je odletel tudi helikopter civilne zaščite. Pri gašenju sodelujejo tudi prostovoljci civilne zaščite iz Foljana, Redipulje, Doberdoba, Ronk, Zgonika in Devina ter pripadniki gozdarske policije.