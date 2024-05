Kmalu bo zaživela Majenca

Leto je naokoli in v Dolini že nestrpno pričakujejo Majenco. Letos se bo pomemben vaški praznik, ki združuje Dolinčane vseh generacij in ne samo, odvijal od petka, 10. maja, do torka, 15. maja. Pomladni praznik bo tudi letos v petih dneh postregel z zanimivim in raznolikim programom, katerega višek bo sobotno slavnostno postavljanje maja.

Župana letošnje majence sta oba novinca v tej vlogi, in sicer Erik Biagi in Katerina Antler, kar dokazuje, da se v Dolini generacije iz leta v leto menjujejo. V nedeljo se jima bo na Gorici pridružilo osem parov parterjev in parterc, s katerimi bodo skupaj zaplesali pod majem.

Majenca bo tudi glasbeno bogata, vsak večer bo na glavnem dolinskem trgu plesalce in poslušalce razveseljeval drug ansambel. V petek bo nastopila skupina The Maff, v soboto bodo večer popestrili potujoči godci godbe Salež. V nedeljo bodo parterje in parterce na prizorišče z glasbo pospremili pihalni orkester Kočevje in folklorna skupina Val iz Pirana, ples pa bo spremljal ansambel Nebojsega. V ponedeljek bodo obiskovalce zabavali Back Spritz Boys, v torek pa bo nastopil Pihalni orkester Breg.

Več v sredinem prvomajskem Primorskem dnevniku.