Spet prodajajo klekljarske umetnine

V peš coni sredi Verdijevega korza so ponovno odprli trgovino goriške čipkarske šole, ki je bila zaprta od letošnje pomladi. Do ponovnega odprtja je sicer prišlo po zaslugi oživitve dejavnosti čipkarske šole, ki je po 18. aprilu prešla pod okrilje Dežele Furlanije - Julijske krajine oz. deželnega zavoda Erpac.

Po drugi svetovni vojni je za ohranjanje čipkarske dediščine v Gorici skrbel zavod, ki je bil izraz ministrstva za javno upravo. V naslednjih tridesetih letih se je delovanje čipkarske šole razširilo še na nekatere kraje v deželi, takrat so imeli do 1800 tečajnic in 27 učiteljic klekljanja. Leta 1979 je skrb za organizacijo tečajev klekljanja prevzel deželni inštitut za poklicno izobraževanje, ki je z dejavnostjo nadaljeval do leta 2013, ko so ustanovili Fundacijo goriške čipkarske šole.

Fundacija je čipkarsko šolo upravljala do 18. aprila letošnjega leta, ko je prenehala z delovanjem. Na podlagi deželnega zakona št. 13 iz letošnjega leta je deželna vlada zaupala zavodu Erpac skrb za oživitev čipkarske šole in za ohranjanje njene dediščine. Med drugim velja spomniti, da je zavod Erpac že leta 2019 prevzel celotno zapuščino goriških uršulink, ki so dale pomemben doprinos k razcvetu klekljanja na Goriškem.