Sporočila staršem odslej samo v slovenščini

Od besed k dejanjem. Tako bi lahko povzeli odločitev, ki so jo v prejšnjih tednih sprejeli v Dijaškem domu v Gorici, kjer bodo od prihodnjega meseca staršem otrok in mladostnikov, ki obiskujejo pošolski pouk v Svetogorski ulici, pisna sporočila pošiljali izključno v slovenščini. Sklep so sprejeli kljub temu, da mnogo staršev domskih otrok slovenščine ne obvlada in da je bilo pošiljanje prevodov ali vsaj povzetkov obvestil v italijanščini v Dijaškem domu - tako kot v številnih drugih ustanovah slovenske narodne skupnosti v Italiji - večletna praksa. Odločitev, pravi ravnateljica Dijaškega doma Kristina Knez, sodi v okvir širše jezikovne strategije, katere cilj sta spodbujanje in krepitev rabe slovenskega jezika tako v šolskem kot v izvenšolskem okolju.

Pred tem bodo v sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom (Slori) italijanskim staršem ponudili strokovne nasvete in orodja, s katerimi bodo lahko slovenska besedila brez težav prevajali in razumeli. »Danes obstaja veliko aplikacij in tehnologij, s katerimi je mogoče pridobiti kvalitetne prevode iz slovenščine v italijanščino in tudi druge jezike. Spričo tega je dozorela odločitev, da pisnih sporočil staršem ne bomo več prevajali. Izjema bodo le vpisni obrazci, ki bodo ostali dvojezični,« pravi Kristina Knez. Z novostjo so prejšnji teden že seznanili starše učencev prvostopenjske srednje šole, predvčerajšnjim pa so bili na vrsti še starši osnovnošolcev. »Nekateri so novost sprejeli pozitivno, drugi z začudenjem, saj je postalo že skoraj samoumevno, da slovenske ustanove vse prevajajo v italijanski jezik. Starši so vsekakor večinoma dovzetni in odprti, saj se zavedajo, da je to pomembno za otroke,« pravi ravnateljica. Za starše domskih učencev bodo prihodnji četrtek v sodelovanju s Slorijem, ki jim nudi strokovno oporo, priredili tudi srečanje, na katerem bo jezikoslovka in raziskovalka pri omenjenem inštitutu Matejka Grgič predstavila razne aplikacije, ki omogočajo učinkovito prevajanje.

